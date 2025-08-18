Petróleo fecha em alta de 1% no aguardo do resultado das reuniões entre Trump, Zelensky e UE

Em sessão volátil, os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta segunda-feira, 18, com a atenção voltada para o encontro do presidente dos EUA, Donald Trump, com o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, e outros líderes europeus para discutir o fim da guerra na Ucrânia. Investidores também acompanharam os desdobramentos no Oriente Médio.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em alta de 1,16% (US$ 0,72), a US$ 62,70 o barril. Já o Brent para mesmo mês, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 1,13% (US$ 0,75), a US$ 66,60 o barril.

Nesta segunda-feira, Trump, em encontro bilateral com Zelensky, afirmou que, se tudo correr bem com o líder da Ucrânia, "teremos uma reunião trilateral" entre os dois e o presidente russo, Vladimir Putin. O ucraniano respondeu que está "pronto" para uma reunião. Trump ainda se encontrará com líderes europeus nesta segunda.