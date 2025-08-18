Presidente da Petrobras diz que quem apostou contra a empresa vai perder

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou nesta segunda-feira, 18, que quem apostou contra a Petrobras vai perder, já que a produção tem crescido mais do que esperado, inclusive com recordes como o registrado pelo campo de Búzios no últimos fim de semana.

Em entrevista à agência de notícias eixos, Magda comemorou o aumento da produção da estatal e lembrou que ele se dá, entre outros pontos, pela conexão de poços.

"Ao longo deste ano até agora conectamos mais poços do que todo ano passado. Antes levava mais de um ano para conectar um poço, hoje são 7 meses. Isso aumenta nossa produção, e vamos continuar fazendo isso", afirmou em entrevista à eixos.