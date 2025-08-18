Segunda prévia do Ibovespa mantém inclusão de Cury e saída de São Martinho

A B3 incluiu os papéis ordinários da Cury na segunda prévia da carteira teórica do Índice Bovespa, válida para o período de setembro a dezembro de 2025, divulgada nesta segunda-feira, 18. Já as ações ordinárias da São Martinho foram excluídas.

Cury entra na carteira com peso de 0,210%. A terceira e última prévia do Ibovespa será divulgada no dia 29 de agosto. A nova carteira passa a valer a partir de 1º de setembro.

Os cinco ativos que apresentaram maior peso na composição da primeira prévia do índice são: Vale ON (11,072%), Itaú Unibanco PN (8,198%), Petrobras PN (6,475%), Petrobras ON (4,180%) e Bradesco PN (3,982%).