Strategy anuncia compra de mais 430 bitcoins por cerca de US$ 119 mil cada

O fundador e presidente da Strategy, Michael Saylor, informou nesta segunda-feira, 18, em publicação no X que a companhia adquiriu 430 bitcoins por aproximadamente US$ 51,4 milhões, a cerca de US$ 119.666 por unidade da criptomoeda.

Segundo o fundador da antiga MicroStrategy, com os bitcoins, a companhia registrou rendimento de 25,1% no acumulado de 2025.

De acordo com Saylor, até 17 de agosto, a Strategy detinha 629.376 bitcoins, adquiridos por aproximadamente US$ 46,15 bilhões, ou US$ 73.320 por bitcoin.