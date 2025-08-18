Tarcísio: grande problema do Brasil é fiscal; precisamos estar atentos à trajetória da dívida

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que o grande problema do Brasil é fiscal e que é preciso ter atenção com a trajetória da dívida pública.

"No final das contas, se eu gasto muito, eu estou comprometendo as próximas gerações", afirmou, dizendo que se um governo gasta muito, vai precisar emitir mais dívida, o que acaba mexendo com a taxa de juros, ou emitir mais moeda, o que mexe com a inflação.

"No final das contas, estamos falando de aumento de imposto quando falamos de um governo gastando mais, estamos falando de atacar diretamente a produtividade, estamos falando de não crescer. Ao fim e ao cabo, é isso", resume o governador.