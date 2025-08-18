Tarcísio: País pode entregar e colher vitórias, reduzindo tarifas

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta segunda-feira, 18, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer "colecionar vitórias" e que o Brasil pode entregar e colher vitórias, reduzindo tarifas, de modo que faz sentido buscar a negociação sobre o tarifaço.

"Acho que é fundamental compreender um pouco do estilo do presidente americano. É um presidente que vive da economia da atenção. Que gosta de sentar com o chefe de Estado, botar um chefe de Estado sentado lá dentro e dizer: 'Olha, consegui uma vitória'. E ele está querendo colecionar vitórias. Ele quer. Então, por que não entregar algumas vitórias?", disse.

Tarcísio afirma que se o Brasil conseguir reduzir, ou até retirar a tarifa adicional, seria uma vitória importante que garantiria ao País "mercado, que vai garantir emprego, que vai nos permitir abreviar essas medidas emergenciais".