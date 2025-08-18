XP tem lucro líquido ajustado de R$ 1,32 bilhão no 2º trimestre

A XP registrou lucro líquido ajustado recorde de R$ 1,32 bilhão no segundo trimestre deste ano, alta de 18% em relação ao mesmo período de 2024 e crescimento de 7% frente ao primeiro trimestre de 2025. O Lucro Líquido por Ação Básico Ajustado foi de R$ 2,50, aumento de 8% contra o trimestre anterior e crescimento de 22% ante igual período de 2024.

O Lucro Líquido Por Ação Diluído Ajustado para o trimestre foi de R$ 2,46, um aumento de 7% contra o trimestre anterior e um crescimento de 22% contra o mesmo período do ano anterior. O Lucro Líquido por Ação cresceu mais rapidamente em relação ao lucro líquido em consequência dos programas de recompra de ações executados, diz a XP no release de resultado.

A receita bruta total foi de R$ 4,7 bilhões de abril a junho deste ano, crescimento de 4% frente ao mesmo intervalo de 2024 e de 2% contra o trimestre anterior, com o varejo puxando o número, segundo a XP. A receita líquida ficou em R$ 4,455 bilhões, alta anual de 6% e de 3% na trimestral.