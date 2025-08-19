Alckmin: gastar menos do que arrecada não deveria ser motivo de debate de direita ou esquerda

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, defendeu, na 26ª Conferência Anual Santander, em São Paulo, a necessidade de ser criada no Brasil a cultura de se produzir superávits primários, ou seja, de o governo gastar menos do que arrecada. As declarações de Alckmin, nesta terça-feira, 19, são dadas em meio à cobrança do mercado financeiro por um controle de gastos e pelo questionamento da eficácia do arcabouço fiscal, mecanismo de controle das contas públicas adotado pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva em substituição ao teto de gastos.

Ainda assim, Alckmin afirmou que o governo federal tem compromisso com a responsabilidade fiscal. A questão de saldos positivos no resultado primário, de acordo com o vice-presidente, não deveria ser mais motivo para debates de esquerda ou direita no País, até porque, segundo ele, trata-se de uma questão simples de matemática.

"Gerar superávits primários é a saída para reduzir a relação dívida/PIB (Produto Interno Bruto), é questão de fazer piscas", disse ele.