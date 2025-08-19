Amcham: Brasil avança nas 6 áreas investigadas por USTR e melhor caminho é cooperação bilateral

A Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham Brasil) enviou nesta segunda-feira, 18, documento ao Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês), em que apresenta contribuições à investigação conduzida pelo órgão sobre supostas práticas comerciais ilegais do País, no âmbito da Seção 301 dos EUA.

No comunicado, a Amcham reconhece avanços do Brasil nas seis áreas abarcadas pelo inquérito: acesso ao mercado nacional de etanol; desmatamento ilegal; falhas na fiscalização de medidas de anticorrupção; tarifas preferenciais injustas; proteção da propriedade intelectual e políticas relacionadas ao comércio digital e serviços de pagamento eletrônico, como o PIX.

Os EUA têm superávit comercial consistente com o Brasil, nota a entidade, com saldo positivo de US$ 6,8 bilhões em bens e de US$ 23,1 bilhões em serviços em 2024. Nos últimos 10 anos, houve superávit de US$ 257 bilhões. Mais de 70% dos produtos americanos entram no País com tarifa zero, e o Brasil é fonte de investimentos nos EUA, sustentando mais de 110 mil empregos em vários setores, diz a Amcham.