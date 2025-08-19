Aneel: edital de leilão de transmissão entrará em consulta; serão R$ 3,31 bi de investimentos

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou na reunião desta terça-feira, 19, a abertura de consulta pública para o edital do primeiro Leilão de Transmissão de 2026. O certame possui previsão de R$ 3,31 bilhões em investimentos e será realizado na sede da B3, em São Paulo, em 27 de março do ano que vem, conforme a previsão apresentada.

A consulta pública ficará aberta de 21 de agosto a 19 de setembro deste ano. Cinco lotes serão leiloados para a construção e manutenção de 661 quilômetros em linhas de transmissão e 2.400 mega-volt-ampères (MVA) em capacidade de transformação, além de cinco compensações síncronas, equipamentos que ajudam no controle de tensão.

O efeito prático poderá ser percebido com a diminuição dos cortes de geração de energia nas subestações que vão receber esses equipamentos de compensações síncronas. Como um todo, os empreendimentos com o novo leilão serão instalados em 12 Estados: Bahia, Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.