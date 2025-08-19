Aneel vê expectativa frustrada com ausência de sinalização de leilão de baterias

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, disse nesta terça-feira, 19, que há frustração de expectativas com a ausência de "sinalização" sobre leilão de baterias. Ele indicou a possibilidade dessa tecnologia entrar já nos próprios leilões de transmissão de energia elétrica.

"A Aneel está se preparando para ser capaz de viabilizar a licitação de baterias como parte integrante de concessões de transmissão", disse o diretor-geral na reunião pública.

A ex-diretora Ludimila Silva, falando pela área técnica, declarou que de fato há condições de incluir esses equipamentos em futuros editais de leilão, uma vez definidos os requisitos e as localizações das baterias para atendimento ao sistema interligado.