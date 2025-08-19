Bolsas da Europa fecham em alta, com perspectivas para guerra na Ucrânia; setor de defesa cai

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta terça-feira, 19, repercutindo o encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, e uma série de líderes europeus, em Washington. As perspectivas de continuidade nas tratativas levantaram otimismo sobre o fim do conflito, por sua vez, pesando nas ações de defesa.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,69%, a 557,81 pontos. Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,34%, a 9.189,22 pontos. Em Frankfurt, o DAX avançou 0,50%, a 24.435,55 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 1,21%, a 7.979,08 pontos. As cotações são preliminares.

Nas conversas na Casa Branca, Trump ofereceu na segunda-feira ajuda e garantias de segurança à Ucrânia, para evitar que a Rússia retome a guerra no futuro. O americano afirmou ter iniciado os preparativos para um encontro entre Zelensky e o presidente russo, Vladimir Putin, e, posteriormente, uma reunião trilateral, envolvendo os três lideres. Trump afirmou que a Ucrânia não será parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), mas que haverá alguma forma de segurança, que possivelmente serão por via aérea.