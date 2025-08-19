Bolsas de NY fecham mistas e com Nasdaq em baixa de mais de 1% sob fardo de semicondutores

A Nvidia caiu 3,5%, a da Qualcomm perdeu 1,67%, a Advanced Micro Devices recuou 5,44% e a Broadcom teve queda de 3,6%. Os papéis da Strategy e da Palantir Technologies afundaram 7,43% e 9,35%, respectivamente.

Na direção oposta, a Intel saltou 6,97% com anúncio de investimento do SoftBank e após uma queda de 3,7% nas ações na segunda-feira com relatos de que autoridades do governo Trump estavam discutindo adquirir uma participação de 10% na empresa.

Para a S&P Global Ratings, o investimento do Softbank beneficiará as métricas de crédito da Intel. "Prevemos que o investimento em ações, anunciado ontem, melhorará modestamente as métricas de crédito da Intel, inclusive reduzindo sua alavancagem de dívida ajustada pela S&P Global Ratings para 2,6x e 2,2x até o final de 2025 e 2026, respectivamente, em relação às nossas projeções anteriores de 2,8x e 2,4x", disse a agência em relatório.

A Home Depot acabou oferecendo suporte para o Dow Jones ao subir 3,15%. Mesmo após lucro e receita do segundo trimestre abaixo das expectativas dos analistas, a varejista de artigos para casa afirmou que ainda espera que as vendas do ano fiscal aumentem 2,8% e que as vendas em lojas comparáveis cresçam cerca de 1%.

A farmacêutica Viking Therapeutics caiu 42% após divulgar resultados frustrantes de estudo de sua pílula experimental para perda de peso.