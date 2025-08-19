Caixa lança seguro para proteger CLTs que contrataram consignado em demissões sem justa causa

A Caixa Vida e Previdência, empresa da holding Caixa Seguridade, está lançando o Seguro Dívida Zero Proteção Desemprego, criado para oferecer apoio financeiro a trabalhadores demitidos sem justa causa. O seguro é exclusivo para quem contrata o Crédito do Trabalhador (o consignado privado para celetistas) na Caixa.

Em caso de desemprego, o cliente pode receber uma ajuda financeira que cobre até três parcelas do crédito contratado, com valores que variam conforme o tempo de vínculo com o empregador.

Quanto maior o tempo de trabalho com carteira assinada (CLT), maior o número de parcelas cobertas: