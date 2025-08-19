Galípolo viaja para comemoração de 100 anos do Banco do México

O presidente do Banco Central (BC, Gabriel Galípolo, viaja ao México na próxima semana para participar da conferência "O Futuro dos Bancos Centrais", em comemoração ao 100º aniversário da fundação do Banco do México. De acordo com despacho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicado no Diário Oficial da União (DOU), a autorização de viagem para a Cidade do México é entre os dias 24 e 27 de agosto.