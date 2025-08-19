Home Depot decepciona em lucro e receita no 2º trimestre fiscal

A Home Depot teve lucro líquido de US$ 4,55 bilhões no segundo trimestre fiscal de 2025 (encerrado em 3 de agosto), equivalente a US$ 4,58 por ação, segundo balanço divulgado nesta terça-feira. No período equivalente do ano passado, a varejista americana de produtos para o lar e de construção havia lucrado US$ 4,56 bilhões, ou US$ 4,60 por ação.

Com ajustes, a Home Depot garantiu lucro por ação de US$ 4,68 no trimestre, resultado que ficou abaixo do consenso de analistas consultados pela FactSet, de US$ 4,72 por ação.

A receita avançou 5% na mesma comparação, a US$ 45,3 bilhões, mas ficou levemente aquém da projeção do mercado, de US$ 45,4 bilhões. Já as vendas de mesmas lojas (abertas há pelo menos um ano) subiram 1%.