Ibovespa tem queda firme com temor de maior tensão entre Brasil e EUA

O Índice Bovespa opera em forte queda nesta terça-feira, 19, comandada pelas ações de bancos. O recuo reflete a percepção de que o embate político entre Estados Unidos e Brasil pode ter ingressado em um novo e intrincado capítulo na segunda-feira, 18, com a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino visando barrar as sanções adotadas pelo governo norte-americano a Alexandre de Moraes, também ministro da Corte.

Com os bancos pressionados entre a lei Magnitsky e o STF, analistas e investidores temem que a crise tome proporções maiores, com reflexos na economia.

"É difícil precificar as consequências se os bancos brasileiros forem cortados do sistema financeiro internacional. São bancos que operam internacionalmente e qualquer problema nessa linha seria muito ruim pro Brasil", afirma Bruno Takeo, estrategista da Potenza Capital.