Ouro fecha em queda com incertezas geopolíticas atenuando efeito do dólar sem força

O contrato mais líquido do ouro fechou em queda, sustentado em parte pela estabilidade do dólar, mas limitado por incertezas geopolíticas. As cúpulas entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, com o da Rússia, Vladimir Putin, e, separadamente, com líderes europeus não foram suficientes para estimular uma maior reação do metal precioso enquanto investidores seguem no aguardo de sinais mais fortes que podem indicar que o fim do conflito na Ucrânia está próximo.

O ouro com vencimento em dezembro encerrou em queda de 0,57%, a US$ 3.358,70 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex).

A Sucden Financial pontua que o ouro foi sustentado por um dólar sem fôlego, mas limitado pela ainda ampla incerteza geopolítica. A instituição destaca que os mercados seguem avaliando possíveis implicações da cúpula de ontem entre Trump, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, rumo a um cessar-fogo no conflito com a Rússia.