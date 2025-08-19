Para ex-ministro Pedro Malan, tarifas não podem ficar à mercê de discussão política

O ex-ministro da Fazenda Pedro Malan disse que a tensão tarifária entre Brasil e Estados Unidos não pode ficar "à mercê de discussões políticas". Apesar de ver espaço para negociações entre os dois países, ele avalia que isso só será possível se elas forem pautadas pelo pragmatismo.

"Essa discussão deveria ser mais objetiva, mas está inexoravelmente atrelada à questão política, o que aumenta muito a complexidade", afirmou Malan, durante participação no Prumo Day, realizado nesta terça-feira, 19, em São Paulo.

Para o ex-ministro, as tarifas devem gerar um impacto de preços para os consumidores e para a economia. "Possivelmente veremos aumento da inflação e redução do crescimento", comentou.