PEC dos Precatórios pode prejudicar fundos e deve ser contestada no STF, diz Vitor Boari

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 66/2023, se aprovada, pode trazer prejuízos a fundos e bancos que detêm precatórios corrigidos pela Selic em carteira, segundo Vitor Boari, presidente da Comissão Especial de Assuntos Relativos a Precatórios Judiciais da Ordem dos Advogados de São Paulo (OAB-SP) e do Movimento dos Advogados em Defesa dos Credores Alimentares do Poder Público (Madeca).

A PEC 66/2023 limita o pagamento de precatórios por Estados e municípios, reduz os juros devidos pelos governos estaduais e municipais e alonga o prazo de quitação. Também limita o desembolso anual a 5% da receita corrente líquida do ente público. Quanto maior o comprometimento do orçamento com precatórios em atraso, menor será o teto de pagamento.

O texto ainda prevê mudanças que afetam diretamente os detentores de precatórios, diz Boari. Uma delas é que a correção do valor dessas dívidas passe a ser feita pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mais 2% ou pelo Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), o que for menor. "Além disso, no caso de o detentor do precatório optar por não esperar pelo prazo do título, perderá na antecipação negociada", observa.