Petróleo fecha em baixa, observando perspectivas de negociações para paz na Ucrânia

Os contratos futuros de petróleo operam em baixa nesta terça-feira, 19, em mais uma sessão atenta às tratativas encabeçadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a guerra da Ucrânia. Entre os grandes temas, estão garantias de segurança a Kiev e o formato dos próximos encontros entre os principais líderes envolvidos no confronto.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em baixa de 1,48% (US$ 0,93), a US$ 61,77 o barril. Já o Brent para mesmo mês, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 1,22% (US$ 0,81), a US$ 65,79 o barril.

Trump afirmou que espera que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, "seja bom" nas negociações para o fim do conflito com a Ucrânia, "senão será uma situação difícil". Para ele, o homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski , também precisa "demonstrar flexibilidade" para encerrar a guerra no Leste Europeu. Trump afirmou que a Ucrânia não será parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), mas que haverá alguma forma de segurança para o país. Ao ser questionado sobre possíveis garantias, disse que elas possivelmente serão por via aérea, sem tropas americanas.