Previdência privada aberta tem resgate líquido de R$ 3,1 bi em junho, diz Fenaprevi

A Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi) divulgou os resultados referentes a junho, que teve resgate líquido de R$ 3,1 bilhões, o pior resultado para um mês na série histórica. O valor é 170,8% inferior ao registrado em junho de 2024, ou seja, R$ 7,5 bilhões a menos. Prêmios e contribuições totalizaram R$ 8,2 bilhões, queda de 44,9% frente ao mesmo mês de 2024, enquanto os resgates cresceram 7,6%, para R$ 11,4 bilhões.

Para o presidente da Fenaprevi, Edson Franco, a incidência do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) no Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) interrompeu o fluxo de novas contribuições, tanto pela instabilidade regulatória quanto pela incerteza provocada pela edição subsequente de decretos e as repercussões no Legislativo e no Judiciário, produzindo grandes dificuldades operacionais para as empresas do setor.

"A Fenaprevi segue convicta de que o IOF no VGBL deveria ser revogado e o produto incentivado por ser o instrumento de proteção previdenciária mais inclusivo do mercado ao atender a todas as modalidades de emprego, principalmente considerando o contexto demográfico, de envelhecimento da população, as novas relações do mercado de trabalho e os desafios do sistema de previdência pública", diz o presidente da instituição.