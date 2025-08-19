Propina de R$ 1 bi a fiscal leva Fazenda a endurecer regras de ressarcimento do ICMS-ST

Após a deflagração da Operação Ícaro que prendeu o auditor fiscal de Rendas Artur Gomes da Silva Neto - sob suspeita de ter arrecadado R$ 1 bilhão em propinas de gigantes do varejo como a Ultrafarma e a Fast Shop, beneficiadas pela liberação privilegiada de créditos tributários - o governador Tarcísio de Freitas e o secretário da Fazenda e Planejamento Samuel Kinoshita decidiram revogar a norma que disciplina procedimentos de complemento e ressarcimento do ICMS retido por Substituição Tributária (ICMS-ST).

As novas regras, previstas no Decreto 69.808, publicado nesta terça, 19, buscam endurecer o modelo que abriu caminho para 'apropriações aceleradas' favorecendo empresários em troca de propinas. Veja o que muda:

- Processamento automatizado para checagem das informações e cruzamento com outras bases de dados