Reforma administrativa: proposta prevê fim de férias de 60 dias e limite a teletrabalho

Em maio, o deputado sinalizou que tal mecanismo possibilitaria que o servidor público ganhasse um 14º salário, "acrescimento não é fruto de uma verba indenizatória, escondida".

"Vamos restringir muitos absurdos", diz relator sobre penduricalhos

Ao Estadão/Broadcast, Pedro Paulo enfatizou que a proposta da reforma administrativa também vai "jogar duro" com os cartórios, enfrentando o "privilégio" da classe.

Segundo o parlamentar, há a proposta de estabelecer um teto para notários e um parâmetro de reajuste de emolumentos. "A ideia é não deixar tão solto. Há Estados em que estão abusando com isso", indicou o parlamentar.

Com relação às verbas indenizatórias, que acabam engordando os contracheques do serviço público, a estratégia não é dizer o que pode ser pago fora do teto constitucional, indica Pedro Paulo.

"A proposta não vai dizer qual é a verba remuneratória, mas elas não deverão ser cumulativas e terão de atender determinados tipos de critérios. Vamos restringir muitos absurdos, verbas que são 'disfarçadas' como indenizatórias mas na verdade acabam sendo remuneratórias", apontou.