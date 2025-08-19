São Paulo mantém 1º lugar em inovação, revela ranking

São Paulo se manteve como o Estado mais inovador do País, segundo o Índice Fiec de Inovação dos Estados 2025, coordenado pela Federação de Indústrias do Ceará (Fiec) em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Nesta sétima edição do estudo, enquanto os seis primeiros colocados do ranking - São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais, nesta ordem - mantiveram as respectivas posições, o Ceará aparece como um dos destaques, em sétimo lugar, sendo o único Estado do Nordeste entre os dez primeiros colocados (mais informações no quadro desta página).

O Nordeste ultrapassou o Centro-Oeste, impulsionado por Ceará e Pernambuco, e aparece na terceira posição entre as regiões, atrás do Sudeste e do Sul. O destaque negativo foi o Maranhão, que ocupa o último lugar.