Suzano fará 1ª oferta de cédulas de produto rural no valor de R$ 2 bilhões

O conselho de administração da Suzano aprovou a sua primeira emissão de cédulas de produto rural com liquidação financeira (CPR-Fs), em até três séries, com valor nominal unitário de R$ 1 mil, totalizando R$ 2 bilhões.

A definição da quantidade de CPR-Fs a ser emitida em cada série ocorrerá conforme o sistema de vasos comunicantes, pelo qual a quantidade de títulos de uma série será ajustada em função das demais séries, observando que a primeira série emitirá, no mínimo, 250 mil CPR-Fs, equivalentes a R$ 250 milhões.

A primeira série das CPR-Fs terá prazo de oito anos. Sobre o valor nominal unitário incidirão juros remuneratórios equivalentes a 96,50% das taxas DI.