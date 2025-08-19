Taxas futuras renovam máximas com insegurança jurídica e tensão Brasil/EUA

Na parte longa da curva, o DI de janeiro de 2031 fechou em máxima intradia de 13,75%, de 13,476% no ajuste anterior. A taxa do primeiro mês de 2033 passou de 13,621% no ajuste para máxima intradia de 13,87%.

Em despacho proferido nesta terça, Dino esclareceu que a impossibilidade de aplicar ordens estrangeiras ao Brasil se limita a órgãos do Poder Judiciário, sem atingir tribunais internacionais. Sobre o ponto mais relevante de sua decisão de ontem - a ineficácia de leis do exterior em território nacional -, disse que não há nada a esclarecer. Em sua resolução de segunda-feira, o magistrado sugeriu que bancos que cumprirem a Lei Magnitsky podem ser punidos.

À Broadcast, um executivo de um banco relatou clima de "tremenda insegurança jurídica". O setor tem receio de que os efeitos da lei se estendam a operações de instituições financeiras com atuação fora do País, e de que outros ministros do STF e autoridades sofram sanções. Logo após a publicação da notícia, por volta das 15h, o movimento de alta das taxas se intensificou, com vencimentos intermediários e longos abrindo cerca de 20 pontos-base e tocando máximas.

Para Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos, a deterioração generalizada dos ativos domésticos hoje representa um "sell-off" de Brasil, devido à visão de maior risco institucional. "Não é uma questão de quem está certo ou errado, Brasil ou EUA. É o risco de o Brasil se tornar um país com maior dificuldade para fazer negócios e a economia não se desenvolver, e que o juro vai precisar ser maior", comentou.

Nesse ambiente, com possibilidade de novas retaliações de Washington, os danos para os ativos tendem a ser mais estruturais, avalia o economista. "Se amanhã tivermos notícias positivas, os DIs não voltam ao mesmo patamar que estavam na abertura de hoje. Dino não falou nada além do que se espera de um país soberano, mas o momento é inoportuno", tendo em vista as tensões comerciais com os EUA, afirmou.

Amanhã, será divulgada nova pesquisa da Genial/Quaest sobre a avaliação do governo atual, às 7 horas. A expectativa de um resultado mais favorável ao presidente Lula pode ter dado impulso adicional aos juros futuros nesta terça.