Tebet: calamidades e decisões da Justiça e do Congresso fazem com que governo saia do arcabouço

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou nesta terça-feira, 19, que calamidades, decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e a resistência do Congresso em aprovar medidas de corte de gastos têm feito com o que o governo vez ou outra saia do arcabouço fiscal. "O somatório disso, calamidades públicas, decisões meteóricas vindas do STF que absolutamente imprevisíveis. Diante de um arcabouço restrito, em que qualquer medida fora não garantiria o cumprimento do arcabouço ... Aliado a tudo isso, fez e faz com que, muitas vezes, tenhamos que sair do arcabouço", declarou Tebet durante audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado para debater subsídios tributários.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) essa semana, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai totalizar em seu terceiro mandato pelo menos R$ 387,8 bilhões em gastos não contabilizados na meta fiscal, uma das principais regras das contas públicas no País. O número foi atingido com o pacote de socorro às empresas afetadas pelo tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciado na quinta-feira, 13, que vai retirar R$ 9,5 bilhões da meta até 2026.

A ministra afirmou nesta terça que o arcabouço estava no limite do possível quando foi aprovado: "Quando aprovamos o arcabouço fiscal, colocamos o arcabouço no limite do possível. A partir dali, algumas medidas aconteceram."