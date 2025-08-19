Transpetro abre propostas de gaseiros no dia 22/9 e negocia com Petrobras mais 9 embarcações

A Transpetro vai abrir os envelopes da licitação dos oito gaseiros para sua frota no próximo dia 22 de setembro, informou o presidente da empresa, Sergio Bacci, durante a Navalshore nesta terça-feira, 19, feira do setor naval que está sendo realizada no Rio de Janeiro. O executivo informou que está negociando com a Petrobras a inclusão de mais nove embarcações para serem colocadas no Plano Estratégico 2026-2030 da holding.

"Estamos negociando com a Petrobras o tipo de embarcação, se vai ser Pemax, MR2, está em fase de elaboração; e espero poder, no ano que vem, ter mais uma licitação e perfazer os 25 navios a que a gente se propôs", disse Bacci após a abertura da Navalshore.

Segundo ele, por pedido da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, na abertura dos envelopes dos gaseiros será anunciada a licitação para os quatro navios MR1 (porte médio). O executivo afirmou que a expectativa é de que essa disputa atraia um bom número de estaleiros.