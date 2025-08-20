Abit projeta crescimento de 3,1% da produção do setor em 2025 e alta de 1,2% em 2026

De acordo com a entidade, o Brasil exportou US$ 48 milhões em vestuário e têxtil aos EUA no ano passado. Desse montante, Pimentel considera que cerca de 20% está hoje fora do tarifaço de 50% dos EUA, já que foi aberta exceção para o segmento de cordéis de sisal. "Então eu diria que US$ 10 milhões das exportações estão salvos e os US$ 39 milhões restantes perdidos", frisou ele.

Pimentel também observa que, em não havendo redirecionamento, ainda que temporário dessa produção, o cenário pode levar a uma perda de até 5 mil postos de trabalho no setor.

"Essa é a realidade e ela é muito ruim, não estamos aceitando isso. O mercado dos EUA é o maior do mundo e é um mercado seguro. Vamos negociar e, alguma hora, a razão vai chegar, porque os Estados Unidos são superavitários em têxteis em relação ao Brasil", frisou ele.

Em relação ao redirecionamento da produção que antes seria enviada aos EUA, o presidente-emérito da Abit pontuou que o mercado interno é uma possibilidade, mas também fez menção, por exemplo, ao acordo entre Mercosul e União Europeia, que pode incentivar esses embarques.

Pimentel ressaltou, contudo, que o crescimento da exportação de têxteis à Europa não será imediato após o acordo, com os efeitos se espalhando sobre o setor no Brasil ao longo de pelo menos oito anos. "Mas vai ser relevante, porque conecta mais as empresas e atrai investimentos", disse.