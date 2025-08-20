Alagoas e Goiás lideram avanço de despesas correntes no 3º bimestre, diz Tesouro

Os Estados de Alagoas e Goiás lideraram o aumento das despesas correntes no 3º bimestre de 2025, com altas de 26% e 23%, respectivamente, em relação ao mesmo período do ano passado. O Amapá foi o único Estado a registrar recuo, de 3%.

Os dados constam do Relatório Resumido de Execução Orçamentária em Foco dos Estados + DF do terceiro bimestre de 2025, divulgado nesta quarta-feira, 20, pelo Tesouro Nacional.

Segundo o levantamento, no lado das receitas correntes realizadas, Roraima apresentou o maior avanço, de 19%, seguido por Sergipe, com 18%. Já o Amapá e o Maranhão tiveram quedas de 11% e 1%, respectivamente.