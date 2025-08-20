Alguns membros do Fed notaram que uso de stablecoin pode crescer após aprovação do GENIUS Act

A ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) registrou que "muitos participantes discutiram desdobramentos recentes e prospectivos relacionados a stablecoins de pagamento e possíveis implicações para o sistema financeiro". Alguns dirigentes observaram que a utilização dessas moedas digitais pode crescer após a recente aprovação do GENIUS Act nos EUA.

Segundo o documento, alguns participantes destacaram que stablecoins de pagamento poderiam ajudar a melhorar a eficiência do sistema de pagamentos e também "aumentar a demanda pelos ativos necessários para lastreá-las, incluindo títulos do Tesouro".

Ao mesmo tempo, o Fed avaliou que o avanço desses instrumentos "pode ter implicações mais amplas para os sistemas bancário e financeiro, assim como para a implementação da política monetária".