Argentina: peso cai ante dólar pela 1ª vez em 13 dias e ações cedem com PIB e tensões internas

O dólar oficial subiu, nesta quarta-feira, 20, pela primeira vez em 13 dias ante o peso argentino, voltando a superar a os 1.300 pesos - segundo o Ámbito Financiero - e o índice Merval cedeu 0,49% com um Produto Interno Bruto (PIB) enfraquecido na Argentina e tensões políticas internas.

A economia do país encolheu pelo segundo mês consecutivo em junho, marcando a quarta contração no ano, a medida que se aproximam as eleições de meio de mandato do país, marcadas para outubro.

Paralelamente, a oposição argentina marcou um triunfo na Câmara dos Deputados da Argentina ao rejeitar nesta quarta-feira o veto do presidente Javier Milei à lei de Emergência em Deficiência. No que se prevê ser uma jornada extensa, os blocos opositores pretendem insistir em outras três leis que Milei vetou em prol de sustentar o "déficit zero".