Ata do Fed destaca efeitos de tarifas mais aparentes nos dados dos EUA

Dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) consideraram que os efeitos das tarifas "estavam se tornando mais aparentes nos dados, como indicado pelos recentes aumentos na inflação de bens", enquanto a inflação de serviços continuou a desacelerar, de acordo com a ata da última reunião do BC dos Estados Unidos, divulgada nesta quarta-feira, 20.

Segundo o documento, "muitos participantes notaram que pode levar algum tempo para que os efeitos completos das tarifas mais altas sejam sentidos nos preços de bens e serviços ao consumidor".

Entre as razões citadas estão o acúmulo de estoques em antecipação às tarifas mais altas; a lenta transferência de aumentos de custos de insumos para preços finais; a atualização gradual de contratos; a manutenção de relacionamentos entre empresas e clientes; questões relacionadas à arrecadação de tarifas; e negociações comerciais ainda em andamento.