Bolsas da Europa fecham sem sinal único, com inflação da região, Fed e techs pressionadas

As bolsas da Europa fecharam sem sinal único, deixando de lado o otimismo por um acordo entre Ucrânia e Rússia para a guerra, e focando em temas como a inflação na região e uma queda no setor de tecnologia. A percepção de que ações ligadas à inteligência artificial (IA) possam estar demasiadamente valorizadas ocasionou em um recuou nos papéis ligados ao tema em Wall Street, o que repercutiu na Europa. Além disso, as perspectivas para a postura do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), seguem no radar, assim como a influência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na autoridade monetária.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,23%, a 559,09 pontos. Em Londres, o FTSE 100 subiu 1,08%, a 9.288,14 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 0,60%, a 24.277,10 pontos. Em Paris, o CAC 40 recuou 0,08%, a 7.973,03 pontos. As cotações são preliminares.

Embora tenha havido entre US$ 30 bilhões e US$ 40 bilhões em investimentos empresariais em IA generativa, um relatório recente do MIT mostra que 95% das organizações não estão obtendo retorno algum. Apenas 5% dos pilotos de projetos de IA integrada "estão extraindo milhões em valor", enquanto a maioria não contribui com nenhum impacto mensurável nos lucros, concluiu o relatório. Neste contexto, as ações da SAP, que vem subindo nos últimos meses com o otimismo no setor, recuaram 1,48% em Frankfurt, onde a Infineon Technologies também caiu, 1,62%.