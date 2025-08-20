Bolsas de NY fecham sem sintonia com Nasdaq penalizado por Intel e ações ligadas ao mundo da IA

As bolsas de Nova York voltaram a fechar sem coesão nesta quarta-feira, 20. Entre os três principais índices, o Dow Jones manteve uma leve alta, mas o Nasdaq ostentou perda, penalizado pelo tombo da Intel e por apreensão sobre a sustentabilidade dos ganhos das ações ligadas à inteligência artificial. Investidores assimilaram ainda nova pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre o time do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), enquanto a ata do último encontro do Banco Central americano gerou pouca reação por trazer um raio-X da economia que antecedeu os dados fracos do mercado de trabalho.

O índice Dow Jones subiu 0,04%, aos 44.938,31 pontos. O S&P 500 caiu 0,24%, aos 6.395,78 pontos. O Nasdaq perdeu 0,67%, encerrando em 21.172,86 pontos.

A Intel respondeu pela maior queda porcentual do Nasdaq, cedendo 6,99% após saltar 6,97% na véspera. Depois do investimento do SoftBank, os investidores ainda assimilavam comentários do secretário de Comércio, Howard Lutnick, que confirmou que o governo estava em negociações com a empresa para adquirir uma participação em troca dos bilhões em financiamento sob o Chips Act, de acordo com entrevista à CNBC.