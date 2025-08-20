C6 Bank tem lucro de R$ 1,049 bi no 1º semestre e prevê ganho recorde para 2025

O C6 Bank, que acaba de completar seis anos, anunciou lucro líquido de R$ 1,049 bilhão no primeiro semestre de 2025, crescimento anual de 8% e o terceiro semestre consecutivo de resultado positivo. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) anualizado ficou em 43%, um dos mais altos do setor financeiro. Com o resultado do ano até junho, o banco digital, que tem como sócio o americano JPMorgan, projeta lucro recorde para 2025.

"Vamos continuar vendo o ROE nesse patamar nos próximos semestres", afirma o diretor financeiro (CFO) do banco, Philippe Katz. Para o segundo semestre, ele conta que o banco já incorporou em seu cenário um período de juros altos e economia em desaceleração. Por isso, linhas de crédito com garantia devem continuar puxando a expansão dos empréstimos, levando a carteira do banco digital para a casa dos R$ 80 bilhões ao final de 2025. "O segundo semestre vai ser maior que o primeiro, tanto de lucro quanto de crescimento de carteira", disse.

O C6 fechou junho com carteira de crédito expandida de R$ 72,4 bilhões, expansão de 49% em 12 meses. Desse total, quase 80% são de créditos com garantia, como o consignado e financiamento de veículos, número maior que há dois anos, quando o porcentual era de 73%, comenta Katz. O crédito para empresas respondeu por 11% da carteira. O banco fechou com período com 37 milhões de clientes.