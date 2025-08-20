Com distribuição de GLP, Petrobras volta a se alinhar a grandes petroleiras globais, afirma FUP

A maioria das grandes companhias de petróleo do mundo, estatais ou privadas, mantém operações no segmento de distribuição, considerado estratégico para garantir equilíbrio financeiro e operacional, segurança de abastecimento e maior controle sobre preços, mostra um levantamento feito pelo Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep), divulgado nesta quarta-feira, 20, pela Federação Única dos Petroleiros (FUP).

O estudo mostra que, entre 16 petroleiras analisadas, levando em conta os indicadores de lucro sobre receita e valor de mercado, apenas três - Petrobras, Equinor e QatarEnergy - não estão presentes na distribuição. A FUP defende a volta da estatal para esse mercado, mas ressalta que as amarras contratuais herdadas do governo passado impedem um avanço mais amplo.

"O anúncio da volta da Petrobras ao segmento de distribuição de GLP (gás de cozinha) é um importante passo no resgate de uma empresa integrada e capaz de atuar como instrumento de política pública no Brasil", destaca o diretor do Ineep, Mahatma Ramos.