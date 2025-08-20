Congressistas dos EUA pedem investigação da Espanha por contratar Huawei para gerenciar dados

Dois deputados norte-americanos enviaram uma carta ao secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, solicitando que o Departamento de Comércio dos EUA investigue a decisão do governo espanhol de contratar a Huawei para gerenciar e armazenar dados confidenciais relacionados aos serviços de escuta telefônica do país. O documento afirma que "é profundamente preocupante quando um aliado de um tratado utiliza equipamentos e serviços de telecomunicações de uma entidade alinhada ao Partido Comunista Chinês (PCC). Como vocês sabem, a Huawei e outras empresas chinesas mantêm laços documentados com o PCC, o que representa riscos profundos à segurança nacional e econômica".

"Confiar uma infraestrutura tão crítica a uma entidade sob influência significativa de um governo autoritário estrangeiro pode comprometer não apenas a segurança interna da Espanha, mas também a integridade das estruturas de compartilhamento de inteligência dos aliados. Esta é uma questão de segurança nacional e não podemos nos dar ao luxo de ser complacentes", afirmou o deputado Gus Bilirakis, um dos autores da carta.

"Os laços da Huawei com o PCC são bem documentados, e essa ação mina a confiança e a transparência que deveriam definir nossas alianças. Os Estados Unidos não podem aceitar padrões duplos que bloqueiam o comércio digital americano enquanto ignoram a intrusão chinesa", apontou Richard Hudson, o outro autor.