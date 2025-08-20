CVM aplica multas de R$ 6,9 milhões a envolvidos em front running com fundos da BB Asset

A BSM também apurou que Marcelo da Cruz era funcionário da gestora, com atribuições ligadas diretamente à transmissão de ordens em nome dos fundos da gestora, conforme o relatório. E encontrou mais indícios envolvendo Maurício da Cruz e sua esposa, M.R.M.C.

Para a acusação na CVM, Maurício da Cruz - em nome próprio e de sua esposa, M.R.M.C. - e Noemi Nagasawa teriam operado com vantagem indevida com base em informações antecipadas - valores mobiliários, preços e timing das operações da Asset -, que teriam sido fornecidas por Marcelo da Cruz.

Com atribuições ligadas diretamente à transmissão de ordens em nome dos fundos da gestora, Marcelo da Cruz teria permitido a Maurício e Noemi se adiantar aos negócios da gestora e inserir ordens na ponta oposta do livro, de modo a obter lucro com day trades de baixo risco.

A área técnica da CVM também aponta que ele poderia controlar o momento em que as ordens da gestora seriam encaminhadas à mesa de operações, o que asseguraria a sua execução logo após as ordens previamente inseridas por seus familiares.

Em nota, a BB Gestão de Recursos destacou que a decisão envolve exclusivamente um ex-funcionário, já desligado da instituição, e não tem a empresa como parte no processo. "A gestora reafirma seu compromisso com processos robustos de monitoramento, gestão de riscos e governança, em linha com os mais elevados padrões de mercado", encerrou.

Procurada, a defesa dos réus não se manifestou até o fechamento desta nota.