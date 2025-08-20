Dólar fecha em queda em correção após estresse com reação do STF a sanções contra Moraes

Sem novos gatilhos internos, os negócios voltaram a seguir o cenário global. O dia foi de valorização de divisas emergentes, em meio à alta do petróleo. O real, que na terça-feira liderou as perdas, nesta quarta puxou os ganhos ante o dólar.

O economista-chefe da Análise Econômica, André Galhardo, diz que, apesar das tensões com os EUA, o real responde mais ao vaivém externo. Na terça, a moeda brasileira caiu mais que pares com dúvidas sobre o efeito das sanções dos EUA a Moraes, mas outras divisas emergentes também recuaram.

"Ontem, houve um movimento de correção global do dólar, já que o índice DXY havia tocado mínima em três anos nas últimas semanas. Hoje vemos um movimento contrário. O real apenas segue a tendência global", afirma Galhardo.

Pela manhã, pesou sobre a moeda americana nova ofensiva do governo Trump contra o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), que pode iniciar afrouxamento monetário em setembro. O presidente do conselho da Agência Federal de Financiamento Habitacional, William Pulte, acusou a diretora do Fed Lisa Cook de fraude hipotecária e pediu sua saída.

A ata do Fed, divulgada à tarde, mostrou preocupação com o impacto inflacionário do tarifaço de Trump, o que reduziu levemente a queda do dólar externo, sem afetar o real. As apostas de corte de juros em setembro seguem acima de 80%, segundo o CME Group.

Analistas consideram o documento defasado, pois a decisão do Fed em julho precedeu dados fracos do mercado de trabalho. Agora, as atenções se voltam para a fala do presidente Jerome Powell no Simpósio de Jackson Hole, nesta sexta-feira, 20.