Evolução da produção avança em julho, mas expectativas dos industriais recuam, afirma CNI

A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) permaneceu estável em julho, em 71%, mesmo porcentual de junho. A UCI também foi idêntica ao índice verificado em julho de 2024 e 2 pontos porcentuais superior ao registrado em julho de 2023 (69%).

Com relação aos estoques, eles permaneceram praticamente inalterados frente a junho. O índice de evolução dos estoques ficou em 50,1 pontos no mês, ligeiramente acima da linha dos 50 pontos. Já o indicador de estoque efetivo em relação ao planejado ficou em 49,9 pontos em julho. "Próximo à linha de 50 pontos, o índice do mês revela que os estoques se encontram ajustados conforme o planejado pelos empresários industriais", destaca a sondagem.

Expectativas

Os índices de expectativa de demanda, quantidade exportada, compra de insumos e matérias-primas e número de empregados da indústria recuaram em agosto. Com essa queda, a Sondagem mostra que as expectativas de número de empregados e quantidade exportada se tornaram negativas no mês.

O índice que mede a expectativa de exportações da indústria para os próximos seis meses recuou 5,1 pontos em agosto, para 46,6 pontos. Com o indicador abaixo da linha de 50 pontos, a sinalização é de que os empresários esperam queda na quantidade exportada pelo setor. Esse sentimento não ocorria havia 21 meses, segundo a CNI, desde novembro de 2023.

"A piora das expectativas de exportações da indústria estão muito relacionadas às incertezas do cenário externo, principalmente em função da nova política comercial americana", afirma a analista de Políticas e Indústria da CNI, Isabella Bianchi. Desde o início de agosto, quase metade da pauta exportadora brasileira para os Estados Unidos está sujeita a uma tarifa de 50%.