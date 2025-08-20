Fluxo cambial total em 2025 até 15 de agosto é negativo em US$ 14,692 bi, mostra BC

O fluxo cambial ficou negativo em US$ 14,692 bilhões em 2025 até o dia 15 deste mês, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira, 20.

O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 48,504 bilhões. Já o fluxo comercial seguiu em terreno positivo, somando no ano até o dia 15, US$ 33,811 bilhões.

O segmento financeiro teve compras de US$ 349,059 bilhões e vendas de US$ 397,563 bilhões no período. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.