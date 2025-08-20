McDonald's reduzirá preços de combos nos EUA após convencer franqueados

O McDonald's está reduzindo o custo de seus combos nos Estados Unidos, após os consumidores ficarem chocados com o preço das refeições do Big Mac, que subiu para US$ 18 em alguns estabelecimentos. A decisão da gigante dos hambúrgueres ocorre após semanas de discussões entre o McDonald's e os operadores de restaurantes, incluindo a oferta de suporte financeiro da empresa caso os franqueados concordassem em reduzir os preços, de acordo com pessoas envolvidas nas discussões.

Depois de apresentar o plano aos operadores, o McDonald's e seus franqueados nos EUA concordaram em praticar um valor para oito combos populares 15% abaixo da soma dos preços dos itens individuais, de acordo com materiais da empresa vistos pelo The Wall Street Journal.

A rede também oferecerá café da manhã por US$ 5 e combos de Big Mac e McNugget por US$ 8 ainda este ano, comercializando-os como Refeições Extra Value.