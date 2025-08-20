Nu Asset lança ETF de contratos futuros de bitcoin negociados na B3

A Nu Asset, gestora de fundos de investimentos do Nubank, anuncia o lançamento de um fundo de índice (ETF, na sigla em inglês) que oferece exposição a contratos futuros de bitcoin negociados na B3. O produto replica o Índice Nasdaq Brazil Bitcoin Futures TR, desenvolvido pela Nasdaq exclusivamente para o novo veículo de investimento.

O ETF, chamado NBIT11, acompanha o desempenho dos contratos futuros de bitcoin com vencimento mensal mais próximo na Bolsa brasileira. Lançado em abril do ano passado, o contrato futuro de bitcoin local já movimentou mais de R$ 2 trilhões em volume financeiro.

O NBIT11 está disponível para negociação na B3 com valor estimado da cota no lançamento de R$ 50. Tem taxa de global cobrada de 0,50% ao ano e liquidez de um dia útil no resgate. A Nu Asset informa que a taxa cairá progressivamente à medida que o patrimônio do fundo crescer.