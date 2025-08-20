Ouro fecha em alta ajudado por dólar e juro dos Treasuries ante incerteza do Fed

O contrato mais líquido do ouro fechou em alta nesta quarta-feira, 20, impulsionado pela fraqueza do dólar e dos juros dos Treasuries, que se mantiveram em queda diante das incertezas sobre o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). O presidente dos EUA, Donald Trump, pediu para que a diretora do Fed Lisa Cook renuncie ao cargo, após ser acusada de fraude hipotecária.

O ouro com vencimento em dezembro encerrou em alta de 0,89%, a US$ 3.388,50 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex).

O presidente do conselho da Agência Federal de Financiamento Habitacional dos EUA (FHFA, na sigla em inglês), William Pulte, alegou que Cook cometeu fraude hipotecária e, poucas horas depois, Trump disse que a diretora deveria renunciar. A possível saída de Cook pode abrir espaço para que Trump indique um novo nome com abordagem dovish, que defenda os cortes de juros pelo Fed, o que pode beneficiar o ouro.