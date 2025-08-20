Pagamentos com cartões movimentam R$ 2,2 trilhões no 1º semestre, mostra Abecs

Os pagamentos com cartões de crédito, débito e pré-pagos movimentaram R$ 2,2 trilhões no primeiro semestre de 2025, um avanço de 9,9% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 20, pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs).

O destaque ficou com o segundo trimestre, quando o setor registrou crescimento de 10,4%, totalizando R$ 1,1 trilhão em transações.

Entre as modalidades, o cartão de crédito liderou o volume, com R$ 1,5 trilhão movimentado (+14,4%), seguido pelo débito, que somou R$ 484,8 bilhões (-0,3%), e pelo pré-pago, com R$ 190,1 bilhões (+4,8%). No crédito, a maior parte das operações foi feita à vista (57,3%), enquanto as compras parceladas sem juros representaram 41,2% do total.