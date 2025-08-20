Petrobras inicia licitação de plantas de BioQAV e HVO, com obras previstas para fim de 2026

A Petrobras deu início ao processo de contratação para construir a primeira planta dedicada à produção de BioQAV (ou SBC, sigla em inglês de Componente Sintético da Mistura para produção de SAF) e de diesel renovável (ou HVO - Hydrotreated Vegetable Oil), que será instalada na Refinaria Presidente Bernardes (RPBC), em Cubatão, São Paulo.

O projeto prevê capacidade de processamento de cerca 950 mil toneladas por ano de matérias-primas de origem vegetal e gordura animal, gerando uma capacidade de produção de até 16 mil barris por dia (bpd) de renováveis (BioQAV e diesel renovável).

Os contratos devem ser assinados no segundo semestre de 2026 e as obras iniciadas no fim do mesmo ano. Devem ser gerados, aproximadamente, três mil postos de trabalho para a execução das obras.