Serasa Experian: 54% dos trabalhadores não conseguem chegar a fim do mês com salário em conta

Mais da metade, 54%, dos trabalhadores brasileiros com carteira assinada (CLT) ou que atuam como Pessoa Jurídica (PJ) não conseguem chegar até o fim do mês com salário na conta, segundo pesquisa de Saúde Financeira e Bem-Estar do Trabalhador Brasileiro 2025, realizada pela SalaryFits, empresa da Serasa Experian. Apesar do porcentual elevado, houve melhora em relação a 2024, quando 62% dos profissionais passavam por isso.

Assim, o número de trabalhadores que conseguem manter o salário em conta durante todo o mês subiu 8 pontos porcentuais em 12 meses, de 38% para 46%.

Contudo, dados apontam que apenas dois em cada 10 entrevistados têm total controle sobre suas vidas financeiras. Dentre aqueles que alegaram ter menos controle há maior presença da Geração Z, da Classe C, dos trabalhadores PJ e daqueles que atuam em empresas menores.