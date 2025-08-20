Taxa anual do CPI do Reino Unido acelera para 3,8% em julho, em linha com previsão

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) do Reino Unido subiu para 3,8% em julho, o que representa uma aceleração em relação a junho, quando o índice havia ficado em 3,6%, segundo pesquisa divulgada pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS) nesta quarta-feira, 20. O resultado veio em linha com as expectativas de analistas consultados pela FactSet.

Na comparação mensal, o CPI subiu 0,1% em julho, também em linha com o consenso da FactSet. Em junho, a inflação avançou 0,3% ante o mês anterior.

O núcleo do CPI britânico, que desconsidera os preços de alimentos e energia, aumentou 3,8% em julho, quando comparado com o mesmo período do ano passado. O resultado superou a previsão de alta de 3,7%.